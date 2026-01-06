Ученый Язев опроверг появление в ночь на Рождество "Вифлеемской звезды"

По словам Сергея Язева, объекты находятся слишком близко от светила и тонут в его лучах

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Жители Земли не смогут в ночь на Рождество увидеть сближение с Солнцем ярких планет Венеры, Марса и Меркурия, которые должны образовать своеобразную "Вифлеемскую звезду". Это невозможно, так как эти объекты находятся слишком близко от светила и тонут в его лучах. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Исследователь отметил, что перечисленные планеты, которые 6-8 января находятся близко друг к другу, не могут сливаться в одну звезду, так как даже расстояние между ними в один градус довольно велико и равняется примерно двум видимым диаметрам Луны.

"Это близко, но совсем не рядом. Планеты не сливаются друг с другом, одна яркая звезда из них не получается. Однако те, кто обещает наблюдение в ночь на Рождество "Вифлеемской звезды", умалчивают о том, что с Земли явление не наблюдается. Указанные планеты сейчас находятся на небе совсем рядом с Солнцем - между ними менее двух его видимых диаметров. А это значит, что увидеть планеты при таком расположении на небе невозможно", - сказал Язев корреспонденту ТАСС.

Он также напомнил, что, согласно преданию, Вифлеемскую звезду нельзя было не заметить на небе невооруженным глазом, она сразу привлекала к себе внимание.

"Тогда зачем называть "Вифлеемской звездой" то, что увидеть невозможно? Просто ради того, чтобы снова привлечь внимание, но на этот раз к собственному сообщению? По-моему, лучше так не делать", - прокомментировал ученый сообщения в ряде интернет-источников, посвященные теме.

Загадка настоящей Вифлеемской звезды

Астрономы неоднократно пытались понять, чем могла быть Вифлеемская звезда, которая описывается в Евангелии.

"Выдвигались гипотезы, что на небе сошлись, например, яркие Венера и Юпитер, или Венера и Меркурий, или Венера и Марс, и в результате получился необычно яркий, сияющий объект. Выполнялись расчеты, но, несколько я помню, в начале первого века нашей эры таких сближений планет не было", - уточнил Язев.