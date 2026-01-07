В РФ применили высокочастотный ультразвук для контроля тканеинженерных материалов

Этот метод позволяет визуализировать структуру и измерять упругие свойства не только на поверхности, но и в объеме, что дает возможность для изучения живых объектов без их повреждения

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Специалисты Института биохимической физики Российской академии наук (ИБХФ РАН) с коллегами из других институтов разработали новый ультразвуковой метод контроля качества биоинженерных материалов для современной медицины и биологии, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Полимерные материалы и тканеинженерные конструкции (ТИК) на их основе применяются для восстановления и замены поврежденных человеческих тканей, а в перспективе - целых органов. Контроль качества, эволюции ТИК и процессов биодеградации в таких материалах являются сложной и трудоемкой задачей. В тканевой инженерии активно ведется разработка разных типов матриксов (каркасов для клеток), как по структуре, так и по составу, и свойствам. Существует потребность в методах для динамического отслеживания поведения клеток в объеме этих матриксов и их ремоделирования.

"Ученые из ИБХФ РАН с соавторами опубликовали работу, посвященную разработке методов сканирующей импульсной акустической микроскопии (СИАМ) для неинвазивного витального исследования ТИК на основе нетканого матрикса из полилактида, в журнале Molecules MDPI", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС одна из авторов работы, старший научный сотрудник лаборатории акустической микроскопии ИБХФ РАН Елена Храмцова, СИАМ - это неразрушающий метод анализа, который использует импульсный высокочастотный ультразвук для бесконтактного зондирования материала. Метод позволяет визуализировать структуру и измерять упругие свойства не только на поверхности, но и в объеме, что дает уникальную возможность для изучения живых объектов без их повреждения.

"Используемый в данном исследовании микроскоп СИАМ-2017 был разработан в нашей лаборатории. В работе использовались акустические линзы с частотой 50 мегагерц и угловой апертурой 30 градусов для визуализации и 11 градусов для количественной оценки. Линза погружается в планшет с культуральной средой и благодаря прецизионной системе микроскопа происходит сканирование всего образца с заданным шагом до 5 микрометров", - рассказала Храмцова.

Следующим этапом после культивирования и тщательного отбора тканеинженерных конструкций, в том числе с помощью акустической микроскопии, является их имплантация в организм. При подкожной имплантации также может проводиться исследование высокочастотным ультразвуком.