В Шанхае запустят производство инновационных чипов из двумерных материалов

Размеры дисульфида молибдена позволяют передавать электрические сигналы более эффективно, выделяя при этом значительно меньше тепла, пишет газета China Daily

ШАНХАЙ, 8 января. /ТАСС/. Китайская компания Shanghai Atomic Technology запустит в июне полномасштабное производство сверхтонких 2D-микропроцессоров WUJI толщиной всего в несколько атомов. Как пишет газета China Daily, эта технология бросает вызов доминированию традиционных кремниевых чипов.

По мере уменьшения размеров микропроцессоров кремниевые чипы сталкиваются с физическими ограничениями, что приводит к утечке энергии и перегреву. В новом чипе WUJI используется двумерный материал - дисульфид молибдена. Его размеры позволяют передавать электрические сигналы более эффективно, выделяя при этом значительно меньше тепла.

Новый чип содержит рекордное количество транзисторов - 5 900, что значительно больше предыдущего рекорда в 115 транзисторов для этого типа 2D-технологий. Чем больше транзисторов содержит чип, тем больше данных он может обработать.

Низкое энергопотребление крайне важно для технологий искусственного интеллекта. Оно остается основным ограничением для расширения глобальных вычислительных мощностей ИИ.

Разработчик уже запустил первую демонстрационную линию производства микропроцессоров нового поколения WUJI. Разработка интегральных схем является одной из ведущих отраслей Шанхая. Город стремится создать полный отраслевой цикл, который переведет 2D-полупроводники из стадии исследований в массовое применение.