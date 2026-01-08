В России разрабатывают препарат против болезни Крона

Лекарство будет основано на уникальных ферментах морских микроорганизмов, открытых в ТИБОХ ДВО РАН

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. Ученые передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета разрабатывают препарат для лечения болезни Крона. В его основу лягут уникальные ферменты морских микроорганизмов, открытые ранее в ТИБОХ ДВО РАН, сообщила ТАСС директор школы Людмила Текутьева.

"Молекула, найденная и идентифицированная ранее, и синтезированные на ее основе биотехнологическим путем ферменты показали потенциальную эффективность в нескольких направлениях. Сейчас мы работаем над созданием средства для лечения болезни Крона - серьезного, редкого и сложно поддающегося терапии заболевания", - рассказала она.

По словам собеседницы агентства, следующим этапом работы станет проведение доклинических исследований ферментного препарата. "Возможно, тест-системы будут готовы раньше, так как это был наш первый проект на основе данных ферментов. Следующим шагом станет выход на клинические испытания самого препарата против болезни Крона", - сказала Текутьева.

Болезнь Крона - разновидность воспалительного заболевания кишечника. При этих процессах у человека может появиться диарея, лихорадка, боль в животе, кровь в стуле, язвы во рту и другие симптомы. От болезни Крона лекарства нет, поэтому существующая терапия направлена на уменьшение воспалительного процесса.