ДВФУ с партнерами из Вьетнама выпустит биопрепарат для защиты растений

Фронтирные исследования ведутся параллельно при финансовой поддержке министерств науки и образования двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. Создание технологии производства экологичных биофунгицидов на основе дальневосточных микроорганизмов в рамках российско-вьетнамского проекта планируют завершить в течение двух лет, а к 2030 году выйти на промышленный уровень. Об этом ТАСС сообщила директор передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

"Сегодня мы уже находимся на стадии создания технологии биосинтеза, то есть это уже не просто научная разработка, а большая технологическая задача - так как поисковые исследования закончены. У нас есть совместный с нашими вьетнамскими коллегами проект, по которому найдены как раз те самые микроорганизмы в природе каждой из стран. И сейчас уже создаем биотехнологию синтеза новых инновационных средств защиты растений - биофунгицидов, в ближайшие 5 лет планируем выйти на промышленный уровень. В 2026-2027 годах начинаем масштабировать эту технологию на опытно-промышленной установке для того, чтобы дальше получить готовую технологию и передать ее промышленности, которая начнет производить эти фитопатогенные биофунгициды", - рассказала она.

По ее словам, на основе изучения микроорганизмов в дальневосточной природе найдены те, которые могут продуцировать очень сильные за счет своей жизнедеятельности ферменты хитиназы, которые способны разрушать хитин в клеточных стенках фитопатогенных грибов, что обеспечивает эффективность против возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, фузариоза, серой гнили и др.

"В передовой инженерной школе "Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем" совместно с вьетнамскими коллегами, а ранее мы начинали этот проект еще с японскими коллегами, параллельно в трех странах мира одновременно ведутся исследования и разработки по созданию биофунгицидов. <…> Биотехнологи, генные инженеры, микробиологи и биоинформатики в одной команде со студентами создают на их основе биологическое средство, которое будет защищать наши растения, не губя природу. Я думаю, в ближайшие 2 года это уже будет опытно-промышленная технология", - пояснила Текутьева.

Как уточнила ученый, эти фронтирные исследования ведутся параллельно при финансовой поддержке министерств науки и образования двух стран.