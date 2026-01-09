В Сибири археологи нашли серебряную подвеску, напоминающую византийские аналоги

Подобное украшение в те времена клали в детские могилы, отметил профессор НГПУ, археолог Андрей Бородовский

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Археологи при раскопках в Сибири нашли остатки наборных поясов, богатые украшения и серебряную подвеску-фибулу с драгоценным камнем - гранатом, напоминающую византийские аналоги. Богатым погребальным инвентарем, который клали в детские могилы на территории Сибири, их родственники подчеркивали высокий социальный статус детей, поделился с ТАСС профессор НГПУ, археолог Андрей Бородовский.

Изучая захоронения детей, относящиеся к разным историческим эпохам, Бородовский пришел к выводу, что находящийся в этих погребениях богатый сопутствующий инвентарь может свидетельствовать не столько о проявлениях родительской любви или следовании ритуальным традициям, сколько о социальных процессах, происходящих внутри общества соответствующей эпохи. В детских элитарных погребениях верхнеобской культуры (5 - 8 века н.э.) были найдены остатки наборных поясов, богатые украшения, а также серебряная подвеска с гранатом, напоминающая византийские аналоги.

"Богатые детские раннесредневековые погребения верхнеобской культуры на севере Верхней Оби однозначно принадлежат элитарным социальным слоям, у которых ритуалы захоронения были очень сильно мифологизированы. Последнее обстоятельство имеет для раннего Средневековья особое значение. Именно в это время формируются региональные версии для Южной Сибири и Центральной Азии предания о "царственном" юном герое. Признаки такой мифологической традиции прямо или косвенно представлены в археологическом материале детских элитарных погребений, для которых характерна уникальность и избыточность наборов артефактов", - рассказал ТАСС Бородовский.

По этнографическим данным известно, что, например, у тувинцев мальчикам надевали шубу. Застегивался этот костюм поясом, который делал ребенку отец, приобщая его тем самым не только к миру взрослых, но и к своему социальному кругу. Таким образом, древние традиции дожили до наших дней.

Когда территория Западной Сибири стала частью России, здесь появились соответствующие государственные традиции, в которых основным символом и материальным носителем социального статуса стал мундир. По словам археолога, русская форменная одежда как признак высокого социального статуса стала атрибутом, активно переносимым местным населением (как русским, так и аборигенным) в свою ритуальную сферу. Об этом свидетельствует и захоронение мальчика 6-12 лет, найденное на месте Умревинского острога в Новосибирской области: ребенок, похороненный в конце XVIII - начале XIX века, был одет в мундир с серебряным шитьем, напоминающий форму российского горнозаводского ведомства.

"Изучение детских погребений позволяет нам проследить динамику отношения людей к детству. Детства в современном понятии долгое время не существовало - ребенок с младенчества был встроен в определенную социальную систему и являлся носителем конкретного социального статуса. Современный образ детства, когда подрастающий ребенок стремится к автономии или противоборству с системой, в которой воспитывается, задумывается о своем месте в жизни, сложился только в последние 120 лет", - добавил археолог.