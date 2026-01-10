ФИАН: в середине 2020-х годов высока вероятность солнечных вспышек классов M и X

В середине десятилетия 25-й солнечный цикл достигнет максимальной активности, сообщил главный конструктор проекта "Солнце-терагерц" Максим Филиппов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Текущий солнечный цикл достигает максимума в середине 2020-х годов и сопровождается повышенной вероятностью возникновения вспышек класса M и отдельных вспышек класса X. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), главный конструктор проекта "Солнце-терагерц" Максим Филиппов.

"Согласно современным моделям солнечной активности, 25-й солнечный цикл достигает максимума в середине 2020-х годов, что сопровождается повышенной вероятностью возникновения солнечных вспышек классов M и отдельных вспышек класса X. Эти условия являются благоприятными для регистрации и исследования суб-ТГц и ТГц компонентов солнечного излучения", - сообщил Филиппов.

Как правило, уровень активности вспышек на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Нынешний, 25-й цикл активности Солнца начался в 2019 году и продлится до 2030 года. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Прибор проекта "Солнце-терагерц", который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление, массой 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал - общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Его планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. Установка научной аппаратуры проекта "Солнце-терагерц" на российском сегменте Международной космической станции (МКС) запланирована на весну 2026 года в рамках первой внекорабельной деятельности российских космонавтов экипажа МКС-74.