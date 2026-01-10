В ВолГУ разработали стратегию исправления ошибок ИИ при переводе текста

Исследования основываются на анализе текстов презентаций, размещенных на многоязычных и одноязычных сайтах самых различных организаций, например автопроизводителей и крупных туристических фирм

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Ученые Волгоградского государственного университета (ВолГУ) выявили ошибки искусственного интеллекта при переводе презентационных текстов и разработали стратегию по их исправлению, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник кафедры теории и практики перевода и лингвистики ВолГУ профессор Вера Митягина.

Исследование возможностей ИИ в машинном переводе направлено на оптимизацию качества переводного контента, отметили в университете. Современные системы машинного перевода и усовершенствованные языковые модели в формате чат-ботов на основе ИИ способны выполнять широкий спектр переводческих задач с разной степенью эффективности, однако остаются несовершенными.

"В результате транслатологического анализа исходных текстов, проведенного в рамках нашего исследования "Переводоведческое обоснование многоязычия презентационного контента в парадигме ИИ", поддержанного грантом Российского научного фонда, выявлен ряд ошибок, - сказала Митягина. - Мы не только нашли и систематизировали эти ошибки, мы разработали стратегию по их исправлению".

Она уточнила, что исследования основываются на анализе текстов презентаций, размещенных на многоязычных и одноязычных сайтах самых различных организаций, например автопроизводителей и крупных туристических фирм. Основу проекта составили машинные переводы систем Prompt Neural, Chat GPT, Cloud Translation AI (Google Translate), Яндекс.Переводчик, DeepL, DeepSeek, Microsoft Bing Translator.

Как отметила Митягина, современные переводчики с использованием нейросетей можно разделить на те, которые в большинстве случаев дословно передают информацию, и те, которые учитывают адаптивный подход. Вторые ориентированы на замену или пояснение реалий, подбор эквивалентных фразеологических выражений, адаптацию единиц измерения и форматов дат. "Помимо выявленных при работе с ИИ-переводчиками орфографических и пунктуационных ошибок, выявлены ошибки в подборе соответствия для прецедентной номинативной единицы, смысловые ошибки, стилистические ошибки, дословный перевод фразеологических словосочетаний и другие", - отметила Митягина.

Она добавила, что в рамках исследования разработаны конкретные методы предредактирования текстов для дальнейшего перевода в системах ИИ. Среди принципов создания текстов предлагается стратегия упрощения и сегментации предложений, замена сложных конструкций на простые повествовательные предложения, местоимений и аббревиатур на полные, однозначные наименования, деление компонентов сложного слова дефисами или замена родительным падежом и еще ряд нюансов, которые позволят перевести текст максимально точно.