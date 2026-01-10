В РФ создадут биофармплощадку международного уровня для производства лекарств

Также ключевой задачей является создание сертифицированного вивария для проведения доклинических исследований на животных разрабатываемой биопродукции

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в ближайшие два года планирует создать на своей базе две научно-производственные площадки, соответствующие международным стандартам GMP и GLP, для ускорения биотехнологических разработок и производства биопрепаратов. Об этом ТАСС сообщила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

"На сегодняшний день, конечно же, многообразие разработок и уже созданных технологий и создаваемых технологий, приводит нас к тому, что нам необходимо создавать на базе университета контрактную GMP-площадку для ускорения разработки и организации производства биотехнологическим способом препаратов для лечения или предотвращения тех или иных заболеваний. Студенты и ученые смогут заниматься на этой площадке как разработкой новых биопрепаратов, так и производством биотехнологическим синтезом готовых фармацевтических субстанций. Это одна из больших задач - создание такой пилотной, контрактной биотехнологической площадки", - рассказала она.

Текутьева отметила, что в стране такой площадки нет. "Поэтому мы видим необходимость это сделать не только для нашего региона, но и для всей страны. В течение двух лет, надеюсь, мы ее создадим", - сказала директор ПИШ.

По ее словам, второй ключевой задачей является создание сертифицированного вивария (GLP-площадки - прим. ТАСС) для проведения доклинических исследований на животных разрабатываемой биопродукции. "Почему я говорю GLP? Потому что это будет виварий сертифицированный, значит мы сможем не только для научных целей проводить исследования, а они могут признаваться в досье Минздрава, Роспотребнадзора при регистрации новых продуктов - биологически активных веществ, лекарственных препаратов, новых функциональных или диетических продуктов, лечебного питания, то есть это будет легитимная выдача протоколов под те или иные испытания на базе этого вивария", - пояснила ученый.