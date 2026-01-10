Создан метод оценки адаптационных резервов участников экспедиций по гормонам слюны

Это удобнее, чем по крови

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Ученые разработали новый метод оценки адаптационных резервов участников недлительных - до одного месяца - экспедиций в экстремальных климатических условиях, например, в морских экспедициях в Арктику, рассказала ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Александра Елфимова. Оценка проводится по соотношению содержания гормонов в слюне, это удобнее, чем по крови.

"Мы взяли соотношение уровней дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и кортизола. Кортизол катаболический гормон, он в основном выделяется при стрессе, а ДГЭА - анаболический, он выделяется одновременно с кортизолом, и помогает этот стресс компенсировать. За не очень продолжительную - три недели - экспедицию гормоны в крови почти не реагируют, а в слюне представлены свободные формы гормонов, и там фиксируется хорошая динамика. Поэтому можно взять эти два показателя и по индексу, по соотношению между ними оценить адаптационные резервы организма. И важно, что это неинвазивный метод, слюну взять проще, чем кровь. Также еще можно оценивать соотношение тестостерона и кортизола как у мужчин, так и у женщин", - сказала Елфимова.

Исследования проводились в ходе рейсов Арктического плавучего университета в 2024 и 2025 годах. У участников экспедиций брали анализы крови и слюны в начале, середине и в конце путешествия. Рейсы продолжались примерно три недели, за это время показатели гормонов в крови менялись несущественно. А в слюне они быстро реагировали на изменения в организме.

Адаптация в полярном рейсе

Морская арктическая экспедиция, даже не очень продолжительная - это серьезный стресс для организма. Участники находятся в замкнутом пространстве судна, их окружают новые люди. Также приходится работать в сложных климатических условиях: при низких температурах, сильной качке, ветре, на продолжительных высадках на острова. Кроме того, очень большое значение имеет влияние фотопериодизма - в Арктике летом полярный день, к постоянному свету организм привыкает достаточно сложно. При этом в течение рейса необходимо постоянно интенсивно работать - организм мобилизуется, происходят адаптационные изменения, позволяющие поддерживать устойчивую работоспособность.

В начале рейса в слюне значительно повышен кортизол - человек мобилизовался и готов к испытаниям. Почти сразу начинает повышаться и ДГЭА, а вот тестостерон остается достаточно низким. При хорошей адаптации в середине рейса кортизол начинает снижаться, тестостерон расти. К концу экспедиции индексы ДГЭА/кортизол и тестостерон/кортизол должны быть выше, чем в начале.

"Динамика содержания тестостерона, ДГЭА и кортизола отражает перестройку регуляторных систем в сторону анаболических процессов начиная с середины рейса, что способствует адаптации в период интенсивной физической работы, - пояснила собеседница агентства. - И получается, что можно определить два показателя. И если, например, соотношение ниже определенного предела, значит, адаптационные резервы истощены, нужно какие-то реабилитационные мероприятия".

Например, можно использовать растительные адаптогены, чтобы помочь организму перестроиться в ходе рейса или восстановиться по его завершению. Метод может использоваться для оценки уровня адаптации участников научных экспедиций в Арктике, а также туристов, которые едут в высокие широты, поскольку у арктического туризма высокий потенциал развития.

Влияние уровня тревожности на гормоны

Физиологи в экспедициях также изучали настроение и степень тревожности. Выяснилось, чем выше кортизол в начале рейса, тем хуже самочувствие и ниже показатели настроения, активности. И наоборот, чем ниже уровень кортизола, тем человек себя лучше чувствуют. Кроме того, оказалось, что уровень реактивной (ситуативной) тревожности у женщин значительно выше, чем у мужчин на каждом этапе рейса.

"И у женщин была обнаружена связь содержания ДГЭА с уровнем личностной тревожности, - добавила Елфимова. - Чем более высокая личная тревожность у женщины, тем меньше у нее поднимается ДГЭА".

Ученые планируют провести дополнительные исследования по этой теме.