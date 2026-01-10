ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

Создан метод оценки адаптационных резервов участников экспедиций по гормонам слюны

Это удобнее, чем по крови
Редакция сайта ТАСС
05:33
© Akimov Igor/ Shutterstock/ FOTODOM

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Ученые разработали новый метод оценки адаптационных резервов участников недлительных - до одного месяца - экспедиций в экстремальных климатических условиях, например, в морских экспедициях в Арктику, рассказала ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Александра Елфимова. Оценка проводится по соотношению содержания гормонов в слюне, это удобнее, чем по крови.

"Мы взяли соотношение уровней дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и кортизола. Кортизол катаболический гормон, он в основном выделяется при стрессе, а ДГЭА - анаболический, он выделяется одновременно с кортизолом, и помогает этот стресс компенсировать. За не очень продолжительную - три недели - экспедицию гормоны в крови почти не реагируют, а в слюне представлены свободные формы гормонов, и там фиксируется хорошая динамика. Поэтому можно взять эти два показателя и по индексу, по соотношению между ними оценить адаптационные резервы организма. И важно, что это неинвазивный метод, слюну взять проще, чем кровь. Также еще можно оценивать соотношение тестостерона и кортизола как у мужчин, так и у женщин", - сказала Елфимова.

Исследования проводились в ходе рейсов Арктического плавучего университета в 2024 и 2025 годах. У участников экспедиций брали анализы крови и слюны в начале, середине и в конце путешествия. Рейсы продолжались примерно три недели, за это время показатели гормонов в крови менялись несущественно. А в слюне они быстро реагировали на изменения в организме.

Адаптация в полярном рейсе

Морская арктическая экспедиция, даже не очень продолжительная - это серьезный стресс для организма. Участники находятся в замкнутом пространстве судна, их окружают новые люди. Также приходится работать в сложных климатических условиях: при низких температурах, сильной качке, ветре, на продолжительных высадках на острова. Кроме того, очень большое значение имеет влияние фотопериодизма - в Арктике летом полярный день, к постоянному свету организм привыкает достаточно сложно. При этом в течение рейса необходимо постоянно интенсивно работать - организм мобилизуется, происходят адаптационные изменения, позволяющие поддерживать устойчивую работоспособность.

В начале рейса в слюне значительно повышен кортизол - человек мобилизовался и готов к испытаниям. Почти сразу начинает повышаться и ДГЭА, а вот тестостерон остается достаточно низким. При хорошей адаптации в середине рейса кортизол начинает снижаться, тестостерон расти. К концу экспедиции индексы ДГЭА/кортизол и тестостерон/кортизол должны быть выше, чем в начале.

"Динамика содержания тестостерона, ДГЭА и кортизола отражает перестройку регуляторных систем в сторону анаболических процессов начиная с середины рейса, что способствует адаптации в период интенсивной физической работы, - пояснила собеседница агентства. - И получается, что можно определить два показателя. И если, например, соотношение ниже определенного предела, значит, адаптационные резервы истощены, нужно какие-то реабилитационные мероприятия".

Например, можно использовать растительные адаптогены, чтобы помочь организму перестроиться в ходе рейса или восстановиться по его завершению. Метод может использоваться для оценки уровня адаптации участников научных экспедиций в Арктике, а также туристов, которые едут в высокие широты, поскольку у арктического туризма высокий потенциал развития.

Влияние уровня тревожности на гормоны

Физиологи в экспедициях также изучали настроение и степень тревожности. Выяснилось, чем выше кортизол в начале рейса, тем хуже самочувствие и ниже показатели настроения, активности. И наоборот, чем ниже уровень кортизола, тем человек себя лучше чувствуют. Кроме того, оказалось, что уровень реактивной (ситуативной) тревожности у женщин значительно выше, чем у мужчин на каждом этапе рейса.

"И у женщин была обнаружена связь содержания ДГЭА с уровнем личностной тревожности, - добавила Елфимова. - Чем более высокая личная тревожность у женщины, тем меньше у нее поднимается ДГЭА".

Ученые планируют провести дополнительные исследования по этой теме. 

Россия