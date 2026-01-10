В Мурманске откроют центр по судоремонту

Ученые и инженеры планируют запуск испытательных полигонов, есть запросы на испытания надводных и подводных беспилотных аппаратов в условиях Арктики

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Арктический центр морских инженерных разработок (АЦМИР) Мурманского арктического университета откроется в Мурманске. Непосредственную деятельность будут осуществлять ученые и инженеры, в том числе на территории судоремонтного завода, сообщил ТАСС проректор МАУ по научной и инновационной деятельности Антон Юрманов.

"Арктический центр морских инженерных разработок мы открываем совместно с индустриальным партнером S7, где будем заниматься всем - от реверс-инжиниринга до прототипирования. 2026 год у нас насыщен заказами и проектами", - рассказал Юрманов.

Он отметил, что индустриальный партнер предоставил один из цехов завода, где при грантовой поддержке Минпромторга России на реализацию проектов по созданию и развитию центров инженерных разработок на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, реализующих проекты, связанные с разработкой комплектующих, установили оборудование, в том числе пятиосевой обрабатывающий станок и 3D-принтеры.

Основной штат АЦМИР состоит из 10 человек. "Это конструкторы, инженеры, которые прошли дообучение именно на том оборудовании, на котором они будут работать. При этом мы хотим насытить научную жизнь студентов и аспирантов, для них будет возможность проводить на базе АЦМИР собственные исследования и перенимать опыт старших товарищей", - пояснил Юрманов.

При этом проректор МАУ добавил, что на базе центра планируется запуск собственных испытательных полигонов, есть запросы на испытания надводных и подводных беспилотных аппаратов в условиях Арктики. "В этом проекте мы видим большую не только научную и инновационную роль, но и, конечно, поддержку региона в развитии судостроительства и судоремонта", - заключил Юрманов.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. На базе МАУ создается современный студенческий кампус, также вуз стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".