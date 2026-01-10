В России разработали метод для усиления противоопухолевых препаратов

Технология может повысить эффективность существующих лекарств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Ученые университета Лобачевского (ННГУ, Нижний Новгород) научились внедрять несколько аминометильных групп в состав биологически активных соединений, способных подавлять рост опухолевых клеток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Технология может повысить эффективность существующих противоопухолевых препаратов. Выход продукта 90% и чистота полученного вещества более 95% делают метод перспективным для использования в фармацевтической промышленности", - отметили в ННГУ.

Автор исследования, доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Василий Отвагин объяснил, что биологическое действие полученных соединений активно изучали в 1980-е годы, но из-за особенностей химического строения соединения были неустойчивы и быстро распадались, что затрудняло их практическое применение. "Мы использовали в качестве катализатора хлорид цинка, который удерживает молекулу от распада в процессе синтеза. Учитывая высокий выход и чистоту продукта, реакция будет интересна и ученым, и фармпроизводству", - рассказал Отвагин.

Аминометильные группы могут служить фармакофорными фрагментами - усилителями противоопухолевых лекарств. В составе сложных биологически активных молекул они влияют на их эффективность. Реакция, разработанная нижегородскими учеными, позволяет добавлять подобные новые фрагменты в готовые фармпрепараты.

С помощью метода ученые синтезируют и другие биологически активные соединения, в том числе те, которые не были до сих пор известны. "Например, получаем вещества со сложными азотистыми гетероциклами, которые могут потенциально обладать значимым биологическим действием. Также реакция позволяет сделать одностадийную привязку пептидов, нацеленных на опухолевые клетки", - рассказала младший научный сотрудник кафедры Екатерина Кудряшова.

В исследованиях принимали участие ученые кафедры органической химии химфака, НИИ химии и кафедры биофизики института биологии и биомедицины университета Лобачевского в партнерстве с Институтом элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН. Работа выполнена по проекту Российского научного фонда "Создание эффективных методов синтеза фармакофорных групп на основе доступных иминиевых электрофилов".