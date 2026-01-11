Над северными и центральными регионами России возобновились полярные сияния

Пик явления придется с 19:30 до 21:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Облако солнечной плазмы, удар которого вызвал магнитную бурю на Земле в ночь на 11 января, продолжает воздействие на планету, поэтому над центральными и северными регионами России возобновились полярные сияния. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Очень сильный повторный всплеск полярных сияний в центральных и северных регионах страны регистрируется прямо сейчас с прогнозируемым пиком с 19:30 до 21:00 мск. Нижняя граница будет находиться на широте около 50 градусов. В диапазоне от 55 до 75 градусов (Москва и севернее) в случае чистого неба должны быть доступны визуальные наблюдения. В диапазоне широт от 50 до 55 градусов - наблюдения на фотоаппараты, в том числе на камеры телефонов", - говорится в сообщении.

Причиной возобновления полярных сияний является сохраняющееся воздействие на Землю плазменного облака, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток. Оно ударило по планете в ночь на 11 января и вызвало магнитную бурю.