В Омске разработали способ существенного увеличения сроков службы зимников

В новом методе используют поливиниловые спирты и армирующие прослойки

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) разработали способ укрепления и увеличения срока службы зимников на 20% с помощью поливиниловых спиртов и армирующих прослоек. Об этом сообщил ТАСС один из участников разработки, кандидат технических наук Александр Лунев.

"Поливиниловый спирт при распылении проникает в толщу снега и после уплотнения создает более прочное покрытие, которое имеет принципиально новые характеристики. Такое покрытие становится более устойчивым к образованию колей и нужно реже профилировать, что снижает затраты на эксплуатацию. Увеличение срока службы зимника может составлять до месяца. Если обычно зимник работает около 3-5 месяцев, то предлагаемые решения могут обеспечить прирост срока службы порядка 20%", - сказал Лунев.

Он отметил, что существенный эффект достигается за счет армирования ледовых переправ на автозимниках. "Армированный лед может эксплуатироваться при пониженной толщине переправы (позволяет открывать движение раньше), что невозможно при использовании традиционных решений", - отметил ученый. Лунев добавил, что обработанный лед также выдерживает более тяжелые нагрузки и способен спасать жизни в случае аварий на переправе, поскольку армированная конструкция в таком случае разрушается медленнее.

В пресс-службе СибАДИ ТАСС отметили, что в России ежегодно строится более 30 тыс. км зимников. "Особенности погоды последние годы таковы, что они открываются все позже, а закрываются все раньше, и доставка грузов по ним становится проблемным делом. Наши разработки тестируются в этом сезоне в Ямало-Ненецком автономном округе, в прошлом сезоне опробовали в Ханты-Мансийском автономном округе. Результаты положительные", - уточнили в вузе.

По словам Лунева, в части северных регионов зимники остаются чуть ли не единственными логистическими артериями по доставке грузов на автотранспорте. "Есть территории, где построить дороги практически нереально, так как строительство на болотах потребует слишком большое количество времени и ресурсов и существенно навредит природной экосистеме", - подытожил он.