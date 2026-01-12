На Севморпути обнаружили опасные внутренние волны высотой до 20 м

Они представляют опасность для подводных лодок

Редакция сайта ТАСС

© Вера Костамо/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ученые изучили опасные волновые процессы в проливе Вилькицкого - ключевом районе Северного морского пути, соединяющем Карское море с морем Лаптевых. Они обнаружили внутренние приливы с высотой волн от 4 до 20 м, опасные в первую очередь для подводных лодок, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии (ИО) им. П. П. Ширшова РАН.

"Благодаря проведенным исследованиям ученые показали, что распространение внутренних приливов сопровождается генерацией интенсивных нелинейных короткопериодных внутренних волн с периодом 5-120 минут и высотой 4-20 м. Для них преобладающее направление распространения - вдоль пролива, в соответствии с векторами приливного течения. Однако спутниковые данные подтверждают также наличие внутренних волн, распространяющихся поперек пролива, что открывает новые аспекты понимания механизмов их формирования", - говорится в сообщении.

Как отметили в институте, высокоинтенсивные внутренние волны обнаружены на трех заякоренных станциях в течение трех недель. Они оказывают существенное влияние на морскую среду: внутренние волны участвуют в перераспределении питательных веществ, кислорода и углекислого газа, а также могут создавать опасные условия для подводного судоходства.

"Проведенное исследование не только расширяет знания о внутренних волнах в Северном Ледовитом океане, но и подчеркивает важность дальнейших океанологических исследований при планировании различных работ по разведке и добыче полезных ископаемых на шельфе, прокладке подводных коммуникаций и для обеспечения безопасности судоходства в Арктике. Данные о внутренних волнах необходимы, в том числе, для предотвращения потенциальных катастроф, например, подобных инциденту с подводной лодкой у берегов Индонезии в 2021 году, когда под влиянием интенсивной внутренней волны субмарина оказалась на запредельной глубине", - заявила старший научный сотрудник лаборатории акустики океана ИО РАН Елизавета Химченко, чьи слова приводятся в сообщении.