Эксперт Антонова: российская тест-система сократит время диагностики меланомы

Новая методика выполнит диагностику примерно за 30 минут, сообщила директор научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 12 января. /ТАСС/. Отечественная тест-система для ранней диагностики меланомы, которую разрабатывают в научно-исследовательском центре фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова, позволит сократить в три раза время диагностики заболевания. Об этом сообщила ТАСС директор центра, профессор Елена Антонова.

"Разработка тест-системы позволит в три раза сократить время диагностики. Например, если сейчас клинический ПЦР-анализ занимает около двух часов, то новая методика выполнит диагностику примерно за 30 минут, включая подготовительный этап", - сказала собеседница агентства.

Сотрудники научно-исследовательского центра ведут разработку по государственному заданию Министерства просвещения Российской Федерации. Уникальная тест-система будет создана на основе технологии xMAP-ASPE. "Непосредственно на оборудовании будет возможно за три минуты проанализировать более 100 генетических мутаций одновременно для ранней диагностики и выявления предрасположенности к меланоме кожи. Важной особенностью методики является использование реального клинического материала кожных образований", - отметила Антонова.

По словам руководителя центра, разрабатываемая технология - это значительный шаг вперед в области персонализированной медицины. "Мы создаем инструмент, который позволит не только диагностировать заболевание на ранней стадии, но и оценивать индивидуальные генетические риски развития меланомы. Метод xMAP-ASPE дает нам возможность проводить мультиплексный анализ", - пояснила собеседница агентства.

Антонова добавила, что метод позволяет вместо нескольких отдельных исследований получить комплексную генетическую информацию из одного образца. "Такой подход значительно ускоряет процесс диагностики и повышает ее точность", - подчеркнула профессор.

Риски развития меланомы

Руководитель центра отметила, что ключевым фактором риска возникновения меланомы является ультрафиолетовое излучение. Речь идет не только о естественном солнечном свете, но и об искусственном излучении в соляриях.

"Особое значение имеет наследственная предрасположенность - если в семье уже были случаи меланомы, вероятность наследования значительно повышается. Анализ охватывает весь спектр генов - не только ответственных за запуск опухолевого процесса, но и определяющих наследственную предрасположенность", - пояснила профессор.

Антонова добавила, что в группу повышенного риска входят люди со светлым фенотипом кожи, множественными невусами (родинками) и обилием веснушек. Кроме того, предрасположенность к развитию меланомы есть у тех людей, которые перенесли солнечные ожоги в детстве или в подростковом возрасте.