В России разработали новый способ снижения содержания метана в угольных пластах

Суть разработанного метода заключается в том, что при бурении одновременно создают специальную полость для отвода газа и дополнительно разрыхляют стенки скважины

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Ученые Института горного дела СО РАН разработали и запатентовали новый, более эффективный и надежный способ бурения скважин для снижения содержания метана в угольных пластах. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Снижение содержания метана в угольных пластах нужно, чтобы избежать взрывов и защитить шахтеров от аварий. По словам авторов патентов, разработанные еще в СССР способы бурения для дегазации скважин обладают рядом недостатков. Например, способ не дает сразу при бурении сделать специальную полость для разгрузки и отвода газа, также он не позволяет создать трещины, чтобы метан уходил быстрее. Кроме этого, метод требует сложного дорогостоящего оборудования.

"Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности, к угольной, и может быть использовано на угольных пластах при подготовке угольного месторождения к отработке для снижения содержания метана в угольном пласте", - говорится в патенте.

Суть разработанного способа в том, что при бурении одновременно создают специальную полость для отвода газа и дополнительно разрыхляют стенки скважины. При этом рабочий инструмент - буровая колонна с пневмоударником и особой коронкой - не просто режет породу, а еще и вибрирует, образуя дополнительные трещины вокруг скважины. Благодаря этим трещинам газ лучше выходит из породы. Газ удаляют из скважины вместе с отработанным веществом и мелкими кусочками породы, которые образуются при бурении.

Как отмечают авторы патента, благодаря такому совмещению операций способ становится надежнее, а работать с ним проще и дешевле. Это происходит за счет сокращения числа отдельных этапов и снижения трудозатрат, энергопотребления и общей стоимости процесса.