Создано первое ПО для синхронизации времени на Луне и Земле

Разработка китайских ученых поможет сравнивать лунное и земное время за один шаг вместо сложных вычислений

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ГОНКОНГ, 12 января. /ТАСС/. Китайские ученые разработали первое в мире программное обеспечение для точного измерения времени на Луне и синхронизации со временем на Земле. Как сообщает газета South China Morning Post, эта технология позволит обеспечить более точную навигацию на земном спутнике "в условиях набирающей обороты мировой лунной гонки".

На Луне часы идут несколько иначе чем на Земле из-за меньшей гравитации - на порядка 56 миллионных долей секунды в сутки. Этот эффект незначителен, но накапливается со временем, делая земное время все более ненадежным для работы на Луне. Для решения этой проблемы группа исследователей из обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине разработала модель, учитывающую более слабую лунную гравитацию и движение земного спутника в космосе, чтобы точно синхронизировать события на Луне с часами, используемыми на Земле.

Как указывает газета, китайские специалисты оформили эту модель в виде готового к использованию программного обеспечения, "которое позволяет пользователям сравнивать лунное и земное время за один шаг, вместо того чтобы полагаться на сложные вычисления".

Разработчики системы заявили, что их цель состоит в том, чтобы сделать точное измерение лунного времени более простым по мере увеличения частоты полетов на Луну, отмечает издание. Ученые назвали новое программное обеспечение LTE440 (Lunar Time Ephemeris). Пока лунные экспедиции были редкими, инженеры просто использовали земное время и вносили поправки для каждой миссии по мере необходимости. Однако в будущем, как ожидается, все больше космических аппаратов и экспедиций с участием людей будут работать на спутнике Земли, поэтому такая система необходима, полагают ее создатели.