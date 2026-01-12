В России нашли способ за одну операцию удалить опухоль мозга

Одновременно с этим можно будет установить имплант на череп пациент

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Е. Н. Мешалкина разработали и запантетовали способ, который позволяет за одну операцию удалить опухоль мозга и одновременно с этим установить имплант на череп пациента. Метод позволяет полностью удалить пораженные опухолью кости в области черепа и глазницы, снизить риск рецидива и осложнений, избежать повторной операции, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Менингиома - это опухоль, растущая из клеток оболочки головного мозга (менингиомы обычно доброкачественные, но могут сдавливать окружающие ткани). После ее удаления нередко возникают косметические дефекты в области черепа и лица из за чего нарушается естественный контур головы, что заметно внешне и может негативно влиять на качество жизни пациента. Операции по восстановлению эстетического облика, которые проводятся в несколько этапов, имеют риски для пациентов. Они касаются вероятности инфекции или отторжения импланта.

"Способ относится к медицине, а именно к нейрохирургии, и должен использоваться при проведении реконструктивных нейрохирургических вмешательств на краниоорбитальной области (зона соединения костей черепа с костями глазницы и скуловым комплексом - прим. ТАСС) при объемных образованиях затрагивающих данную область (менингиомы, новообразования из соединительной ткани)", - говорится в патенте.

Ученые поставили перед собой задачу достижения наилучшего косметического результата после операции. Методика направлена на восстановление естественного костного контура в месте дефекта так, чтобы он максимально соответствовал тому, как выглядела эта область до операции и до того, как ее повредила опухоль. Разработанные ранее способы не решают эту задачу в полной мере из-за несовершенства конструкции имплантов, которые применяются для этого.

Запатентованный метод предусматривает предоперационное обследование - мультиспиральную компьютерную томографию черепа и МРТ. После этого медики создают 3D модель черепа и индивидуального сетчатого импланта с отверстиями для фиксации к кости. Сам имплант создается на основе титанового порошка с помощью 3D-печати. Уже во время операции врачи удаляют опухоль, ушивают и закрывают поврежденную оболочку, окружающую мозг, а затем устанавливают имплант, прикрепляя его специальными микровинтами к костям. "В ходе проведенного эксперимента достигнут запланированный результат: после операции достигнут максимально приемлемый косметический эффект, полностью удовлетворяющий пациента", - отмечается в патенте.