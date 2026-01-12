В Севастополе обнаружили древнегреческое сооружение площадью 2 тыс. кв. м

Ученые предполагают, что его использовали для развития виноградарства в регионе

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Археологи обнаружили античное сооружение площадью более 2 тыс. кв. м в сельскохозяйственном предместье города Херсонеса Таврического (на территории современного Севастополя). Аналогов конструкции пока выявить не удалось, но ученые предполагают, что ее использовали для развития виноградарства в регионе, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

"Недавно мы завершили раскопки на наделе №244 хоры Херсонеса. Был обнаружен участок продольных и поперечных дорог с прилегающими сооружениями. Дороги разделяли участки, которыми владели граждане города. На одном из наделов были обнаружены многочисленные плантажные стенки для выращивания винограда (лоза укладывалась на каменную кладку, и виноград вызревал на теплых камнях - прим. ТАСС). Но самое интересно, что между плантажными стенками на очень большой площади - более 2 тыс. кв. м - обнаружен комплекс вымосток, аналогов которой мы не знаем", - рассказал Вахонеев.

Он пояснил, что вымостки выложены из крупных камней и сформированы в четкие квадраты между плантажными стенками. С обоих сторон кладок сохранились лунки, а также была обнаружена грушевидная цистерна для накопления воды. Такого на хоре Херсонеса пока не встречалось, и найти подобных конструкций среди опубликованных результатов раскопок в других античных городах пока не удалось.

"Очевидно, что это что-то необходимое для виноградарства, какая-то сложная агротехнология. Сооружение датируется концом IV века до нашей эры - то есть, периодом расцвета Херсонеса, когда он как раз начал становиться значимым центром античной культуры. Но что это за конструкция, зачем она - никто не знает. Мы даже связывались с коллегами из [Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия] "Магарача", но и они не смогли нам сказать, зачем такое сооружение могло понадобиться античным виноградарям", - отметил ученый.

По его словам, одна из гипотез состоит в том, что на такой необычной конструкции мог располагаться виноградный питомник, откуда саженцы могли распространять по всей хоре Херсонеса.

Вахонеев добавил, что во время раскопок из лунок, выявленных вдоль кладки, были собраны образцы грунта, и специализированные междисциплинарные лабораторные исследования, возможно, помогут понять, что именно и как в них выращивали.