Умерла Людмила Иванова, раскрывшая влияние гормонов на водный баланс в организме

Академику РАН, заслуженному деятелю науки РФ было 95 лет

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Людмила Иванова умерла на 96-м году жизни. Она впервые выяснила, как гормон-регулятор воды вазопрессин влияет на работу почек, сообщает Институт цитологии и генетики СО РАН.

"Ушла из жизни выдающийся ученый, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ Людмила Николаевна Иванова - человек, чья жизнь и научная судьба неразрывно связаны с Институтом цитологии и генетики СО РАН. Ее работы открыли новые горизонты в понимании регуляции гомеостаза у млекопитающих, взаимодействия эндокринной и иммунной систем, а также последствий стресса в раннем онтогенезе", - говорится в сообщении в Telegram-канале института.

Согласно информации на сайте РАН, Иванова - выдающийся ученый, которая много лет изучала, как организм поддерживает баланс воды и солей. Главный ее вклад - раскрытие механизма действия вазопрессина - гормона, регулирующего водный баланс. Она выяснила, как именно этот гормон взаимодействует с почками для задержки воды в организме. Вазопрессин активирует особые ферменты и меняет проницаемость тканей в почечных канальцах, благодаря чему вода возвращается в кровь, а не уходит с мочой. Эти открытия помогли понять, как почки концентрируют мочу и сохраняют водный баланс, а также заложили основу для поиска лекарств от отеков и гипертонии.

Кроме того, Иванова исследовала, как разные животные (например, водяные крысы и пустынные песчанки) приспособились к жизни в условиях избытка или недостатка воды, и как благодаря этому у них по разному работают механизмы водно солевого обмена. Она сформулировала принципы, по которым система регуляции водного баланса меняется в ходе эволюции. Также академик изучала, как стресс и гормональные сбои в раннем возрасте влияют на здоровье в будущем. Под руководством Ивановой защищено множество диссертаций, а ее научные труды (более 350 публикаций) широко используются в физиологии и медицине.