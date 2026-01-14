Создана многослойная солнечная батарея толщиной с лист бумаги

Разработка китайских специалистов сможет гарантировать электропитание для длительной работы космических аппаратов и центров обработки данных

Редакция сайта ТАСС

© Муса Салгереев/ ТАСС

ШАНХАЙ, 14 января. /ТАСС/. Исследователи из Сучжоуского университета в КНР изобрели гибкую фотоэлектрическую панель, толщина которой сопоставима с бумажным листом. Солнечная батарея представляет собой тончайшие слои кристаллического кремния и перовскита, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Гибкий фотоэлектрический элемент с наслоением сочетает в себе традиционные материалы - кристаллический кремний и перовскит, причем каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света", - приводит телеканал слова профессора Чжан Сяохуна, возглавившего команду исследователей.

По его словам, новая батарея поглощает более широкий диапазон солнечной энергии, чем однослойный элемент, и более эффективно преобразует свет в электричество.

Это изобретение сможет гарантировать электропитание для длительной работы космических аппаратов и центров обработки данных, считают исследователи.