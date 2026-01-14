Ускоренное испарение воды весной усилит засухи в Европе в этом столетии

Особенно сильно пострадают страны Западной и Центральной Европы, западные штаты США, северные регионы Южной Америки и южная часть Африки, сообщила пресс-служба Университета Рединга

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Британские климатологи выяснили, что летние засухи и периодические неурожаи в Западной Европе станут значительно более частыми в результате глобальных климатических изменений и ускоренного испарения воды из почвы во время весны даже в тех регионах субконтинента, где уровень осадков растет, а не падает. Это говорит о необходимости выведения новых сортов растений, сообщила пресс-служба Университета Рединга.

"Глобальное потепление повышает температуру воздуха, что приводит к ускоренному испарению влаги из почвы и тканей растений. В результате этого поля быстро лишаются запасов влаги даже в тех случаях, когда объем выпадающих осадков растет. Это в особенности характерно для весны в Европе и Северной Америке, и для борьбы с этими засухами местным фермерам потребуются новые методы управления водными ресурсами и новые сорта растений", - заявила профессор Университета Рединга (Великобритания) Эмили Блэк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при анализе того, как глобальное потепление и связанные с ними процессы будут влиять на уровень влажности почвы в разных регионах мира в ближайшие десятилетия. Как отмечают исследователи, в прошлом климатологи фокусировались только на том, как эти климатические сдвиги будут сказываться на объемах и частоте выпадения осадков и не учитывали перемены в свойствах почв, что важно для оценки их пригодности к сельскохозяйственной деятельности.

Руководствуясь этими соображениями, исследователи разработали детальную математическую модель, которая описывает то, как влага попадает в грунт и как различные биологические и физические процессы влияют на ее убыль. Используя этот алгоритм, ученые просчитали то, как изменится объем осадков и количество влаги в почве на всех обитаемых континентах мира к концу текущего столетия.

Эти расчеты показали, что уровень влажности почвы существенно снизится фактически во всех регионах Северного полушария вне тропиков, за исключением российского Дальнего Востока, центральных и восточных регионов США и Гренландии и Исландии, что приведет к резкому учащению засух, связанных с иссушением почвы в весенний сезон. Особенно сильно от этого пострадают страны Западной и Центральной Европы, западные штаты США, северные регионы Южной Америки и южная часть Африки.

Как отмечают исследователи, учащение засух и неурожая в этих регионах мира произойдет даже в том случае, если человечество в ближайшие годы резко уменьшит объем выбросов парниковых газов, причем часть мощных засух в Европе, которые происходили в 2003, 2010 и 2018 годах, предварялись сильным иссушением почвы в весенние сезоны. Это говорит о том, что властям этих регионов, фермерам и селекционерам уже сейчас нужно принимать меры, которые сделают урожай менее уязвимым к острой нехватке воды, подытожили климатологи.