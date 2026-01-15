Ученый Багрянский раскритиковал идею Маска об использовании энергии Солнца

Заместитель директора Института ядерной физик СО РАН отметил, что для обеспечение жителей Земли с помощью энергии звезды потребуется покрыть солнечными панелями территории площадью в две Франции

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Обеспечение жителей Земли электроэнергией с помощью энергии Солнца потребует покрытия солнечными панелями территории площадью в две Франции. Это связано с низким КПД таких преобразователей, сообщил ТАСС заместитель директора Института ядерной физик СО РАН, специалист по физике плазмы Петр Багрянский.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что разработка реакторов на Земле не имеет смысла, учитывая, что Солнце является бесплатным источником энергии.

"КПД этих преобразователей солнечных, их масштабы - 12%. Сейчас это полупроводниковые панели, которые смотрят на Солнце. Если взять ту электрическую мощность, которую потребляет земной шар, и выработать ее полностью на основе солнечных элементов, надо покрыть площадь, соответствующую площади пары Франций. Причем это должны быть территории где-то вблизи экватора или на плато Тибет, где солнца много", - сказал собеседник агентства.

Ученый пояснил, что, согласно его расчетам, чтобы генерировать мощность, необходимую для потребления нашей планеты, нужно около 200 млн тонн полупроводникового материала. Багрянский добавил, что время эксплуатации этих панелей составляет около 30 лет, а потом им требуется замена. "Из этого я делаю вывод, что этот путь не такой уж экологически чистый, потому что такое огромное количество полупроводниковых материалов достаточно сложными технологиями производится", - подчеркнул эксперт.

Кроме этого, по мнению Багрянского, остается актуальным вопрос об энергетической независимости разных территорий. По мнению ученого, в энергетике необходим подход, который учитывает особенности территории и уже в соответствии с ними подбирает источники энергии. "В нашем Заполярье, скажем, плотность мощности от Солнца нулевая практически. <...> По моему мнению, не нужно пытаться глобально решить [проблему нехватки энергии] и оснастить все ядерной энергетикой, потому что возникает неудобство. Надо подходить так же, как в сельском хозяйстве: есть территория, у нее свои особенности, и исходя из них там можно выращивать определенные культуры", - добавил ученый.