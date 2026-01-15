Ученые из России и Китая предложили получать водород из муравьиной кислоты

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Матыцин/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Институт катализа СО РАН" и Университет электронных наук и технологий Китая предложили технологию энергоэффективного получения водорода из муравьиной кислоты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института катализа СО РАН.

Муравьиная кислота - это бесцветная жидкость с резким запахом. Она встречается в природе: ее можно найти в выделениях муравьев и пчел, в крапиве, хвое и некоторых плодах. Технологии хранения и синтеза водорода активно развиваются в связи с текущей экологической повесткой. На сегодняшний день Россия производит порядка 7% водорода на мировом рынке, а к 2030 году планируется повысить этот показатель до 20%.

"Муравьиную кислоту рассматривают как перспективный и эффективный носитель водорода благодаря ее доступности, стабильности и низкой токсичности. Ученые Института катализа СО РАН и Университета электронных наук и технологий Китая решают блок задач по разработке каталитических систем для двухстадийного процесса синтеза водорода: сначала производства муравьиной кислоты из биомассы - крахмала и глюкозы, а затем получения из нее водорода", - рассказали в институте.

Там отметили, что сейчас температура существующих процессов синтеза водорода из природного газа или угля с водяным паром превышает 700 градусов. Подход предложенный учеными позволит снизить температуру до 150 градусов. Исследования по проекту поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

В дальнейшем ученые займутся подбором оптимальных условий синтеза катализаторов, жидкофазным разложением муравьиной кислоты, испытаниями в газовой фазе, а также установлением механизмов реакций.

Как отмечает профессор Университета электронных наук и технологий Китая Куанжун Сянг, международное сотрудничество помогает быстрее развивать водородные технологии: "В проекте мы будем отвечать за разработку и оценку эффективности получения водорода. Международное сотрудничество ускоряет развитие водородных технологий, так как коллективы делятся взаимодополняющими знаниями, совместно используют ресурсы, вместе работают над преобразованием солнечной энергии в чистую химическую энергию".