Азотные удобрения защитили посадки злаков в Африке от нашествий саранчи

Ученые совершили открытие при проведении экспериментов на полях сенегальских фермеров, часто сталкивающихся с нашествиями саранчи и похожих на нее по поведению сенегальских кузнечиков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экологи из США обнаружили во время опытов на территории Сенегала, что добавление азотных удобрений в почву не только повышает урожайность злаковых сельскохозяйственных культур, но и делает их более стойкими к нашествиям саранчи. Это позволит сдерживать распространение этих вредителей при помощи минеральных и природных источников азота, сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (ASU).

"Результаты наших экспериментов очень важны и для научного сообщества, и для фермеров Сенегала. Мы не только расширили наши представления о поведении саранчи и кузнечиков, но и нашли способ контролировать их популяции на локальном уровне. Для этого можно использовать не только азотные удобрения, но и компост - наши последние опыты показывают, что он столь же эффективно защищает урожай от вредителей", - заявил профессор Университета Гастона Берже (Сенегал) Мамур Туре, чьи слова приводит пресс-служба ASU.

Ученые совершили это открытие при проведении экспериментов на полях сенегальских фермеров, часто сталкивающихся с нашествиями саранчи и похожих на нее по поведению сенегальских кузнечиков (Oedaleus senegalensis). Эти насекомые не образуют гигантские рои, как евразийская саранча, но при этом они способны объединяться в достаточно крупные группы, часто уничтожающие отдельные поля сенегальских фермеров.

Анализируя поведение этих вредителей, экологи обратили внимание на то, что вспышки их размножения чаще всего происходили в тех регионах Африки, где почва была бедна нутриентами, что заставляло растения производить больше углеводов и меньше белков. Это натолкнуло ученых на мысль, что манипуляции уровнями белка и сахаров в растительной биомассе могут сделать ее менее "съедобной" и привлекательной для саранчи и кузнечиков.

Руководствуясь этим соображением, исследователи заручились поддержкой ста фермеров из двух сенегальских деревень, совместно с которыми ученые подготовили два набора посадок проса, одна из которых удобрялась азотными удобрениями, а вторая - выращивалась на бедной нутриентами почве. Последующие наблюдения показали, что урожайность первого типа посадок была вдвое выше, что было связано в том числе с резким снижением частоты атак кузнечиков на растения и уменьшением размеров их популяций.

Данный успех подтолкнул ученых провести аналогичный эксперимент с заменой дорогих минеральных удобрений на компост, природный источник азота. Это привело к аналогичному росту урожайности и защищенности растений от нападений саранчи и кузнечиков, что побудило фермеров продолжить эту практику и после завершения эксперимента, а также отказаться от сжигания стеблей злаков после сбора урожая, что они практиковали в прошлом, подытожили исследователи.