Создан ИИ-агент, способный выявлять первые признаки развития деменции

При практических испытаниях он смог определить 62% реальных случаев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американские медики создали набор из нейросетей, способный выявлять первые признаки развития деменции у пациентов по их медицинским данным и истории посещения клиник с очень высоким уровнем точности. Этот ИИ-агент смог выявить 62% реальных случаев угасания ума и памяти при первых практических испытаниях, сообщила пресс-служба сети госпиталей Массачусетса (MGB).

"Мы создали не просто единичную систему ИИ, а целую клиническую команду нейросетей. Она включает в себя пять специализированных агентов, каждый из которых критически изучает результаты работы других компонентов системы и помогает им приходить к более точным и полным выводам подобно тому, как это происходит при заседании консилиума врачей", - пояснил доцент Массачусетской больницы общего профиля (США) Хоссейн Эстири, чьи слова приводит пресс-служба MGB.

Как отмечают медики, деменция обычно выявляется у пациентов на средних или поздних стадиях развития, когда патологические процессы в тканях мозга очень сложно подавить при помощи различных терапий или перемен стиля жизни. Это связано в том числе с тем, что для ее диагностики применяются различные трудоемкие и длительные когнитивные тесты, которые крайне сложно и дорого проводить на уровне всего населения страны.

Медики предположили, что развитие деменции может существенным образом повлиять на другие клинические показатели, которые фиксируются врачами при проведении рутинных обследований пациентов или в других контекстах и сохраняются в индивидуальных картах пациентов. Для их поиска и анализа исследователи разработали мультиагентную ИИ-систему, построенную на базе двух разных версий большой языковой модели LLaMA и медицинской нейросети Med42.

Для ее обучения исследователи подготовили набор из нескольких тысяч заметок врачей и записей о клинических процедурах, которые проводились при наблюдениях за состоянием здоровья двух сотен носителей деменции и здоровых людей. Эти же сведения параллельно изучали и анализировали несколько ведущих экспертов в области диагностики деменции, чьи советы и диагнозы также использовались при обучении и проверке работы ИИ-агента.

Последующие тесты этой системы на еще одном наборе пациентских данных показали, что она способна выявлять около 62% случаев развития деменции на первых стадиях ее развития, причем ИИ-агент корректно поставил положительный диагноз в 98% случаев. Также система ИИ смогла обнаружить реально существующую деменцию в 58% случаев, когда ведущие эксперты ошибочно поставили отрицательный диагноз, что значительно расширяет практическую применимость подобных ИИ-агентов, подытожили медики.