В Росатоме создали уникальный провод для токамака с реакторными технологиями

В 2026 году специалистами планируется изготовление и испытание еще двух проводов длиной уже более 60 м каждый

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ученые Росатома впервые в России изготовили и успешно испытали полноразмерный сверхпроводниковый провод для электромагнитной системы (ЭМС) токамака с реакторными технологиями. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы госкорпорации, этот этап стал ключевым шагом на пути к завершению разработки и переходу к активной фазе строительства установки.

"В Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова (АО "НИИЭФА", Санкт-Петербург, предприятие госкорпорации "Росатом") впервые в России изготовлен и успешно испытан полноразмерный сверхпроводниковый провод для электромагнитной системы (ЭМС) токамака с реакторными технологиями (ТРТ, институт является главным конструктором проекта). Этот этап стал ключевым шагом на пути к завершению разработки и переходу к активной фазе строительства установки", - говорится в сообщении.

Для экспериментов был изготовлен отрезок провода на базе высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) длиной 5 м, который состоит из 240 ВТСП-лент, помещенных в медную стабилизирующую матрицу. Фактически это короткая версия провода, который будет использоваться в ТРТ - нести ток до 65кА в магнитном поле ~18 Тл. Как отмечается в сообщении, такие рекордные параметры еще никогда не достигались ранее. В итоге, по словам начальника научно-исследовательского отдела сверхпроводниковых систем НТЦ "Синтез" АО "НИИЭФА" Андрея Медникова, провода ТРТ по большинству характеристик будут превосходить провода для международного термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции.

В 2026 году планируется изготовление и испытание еще двух проводов длиной уже более 60 м каждый (всего в ТРТ, как ожидается, будет использовано несколько десятков километров провода и более 30 катушек различного размера). А в 2027 году из этих проводов будет изготовлена полномасштабная макетная катушка центрального соленоида диаметром около одного метра, состоящая из 40 витков, уложенных в два слоя.

Токамак с реакторными технологиями (ТРТ) - прототип термоядерного реактора, токамак с длинным импульсом разряда, сильным магнитным полем и электромагнитной системой из высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП). В создании установки участвуют организации Российской академии наук и Росатома, а также Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт"). Сооружение ТРТ запланировано на площадке научного института госкорпорации в Троицке. Ожидается, что сооружение ТРТ станет важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энергетического термоядерного реактора, экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами.