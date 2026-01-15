Разработан доступный экзоскелет для рабочих и пенсионеров

Конструкция позволяет значительно снизить нагрузки на нижние конечности, рассказал ТАСС доцент кафедры ОмГТУ "Промышленная экология и безопасность" Евгений Мелещенко

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали экзоскелет, который снизит нагрузки на нижние конечности рабочих, пожилых людей и пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Как сообщил ТАСС доцент кафедры "Промышленная экология и безопасность" Евгений Мелещенко, разработка, прототип которой уже создан, будет отличаться доступной ценой.

"Это разработка не только для сотрудников предприятий, но и для обычных людей, которые испытывают определенные трудности при ходьбе, приседании и так далее. Конструкция позволяет значительно снизить нагрузки на нижние конечности, защитить суставы и межпозвоночные диски, упростить труд грузчиков, строителей, монтажников и других рабочих", - рассказал Мелещенко.

В пресс-службе ОмГТУ ТАСС уточнили, что принцип действия конструкции основывается на использовании встроенных в одежду эластомеров, которые проходят вдоль основных мышц нижних конечностей. Когда человек сгибает ноги, они натягиваются, накапливая потенциальную энергию. При разгибании эта энергия высвобождается, снижая нагрузку на мышцы. Это облегчает выполнение таких движений, как ходьба, приседания, выпады и так далее.

Мелещенко отметил, что разработчики уже создали прототип изделия, встретились с технологами швейных изделий и изготовителями протезов. "Сейчас стоимость такого изделия сложно подсчитать, но мы рассчитываем, что оно будет доступным массовому потребителю. Это же не экзоскелет с механическими конструкциями", - рассказал ученый.

В ходе разработки ученые провели опрос сотрудников нескольких промышленных предприятий. Из почти 300 человек треть имели травмы нижних конечностей, еще 44% жаловались на боли в нижних конечностях и спине после рабочей смены. Омская конструкция направлена на защиту работников и, соответственно, на повышение экономической эффективности предприятий.