Студенты МАИ разрабатывают универсального робота для сферы услуг

После доработки робот будет оснащен мультимедийной системой и ИИ-чатом, сможет автономно передвигаться по помещениям и при необходимости доставлять предметы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Команда студентов Московского авиационного института (МАИ) и МГТУ "Станкин" разрабатывает универсальную роботизированную платформу, способную частично или полностью заменить обслуживающий персонал в магазинах, кафе, поездах и на мероприятиях. Прототип уже прошел испытания в поезде и получил положительную оценку экспертов Российских железных дорог (РЖД), сообщили ТАСС в пресс-службе МАИ.

"Инициатива родилась как ответ на конкурсную задачу от РЖД: требовалось создать робота-стюарда для высокоскоростных железнодорожных магистралей. Существующие решения не подходили по габаритам и техническим характеристикам. С задачей мы справились, но в процессе работы осознали, что проблема дефицита кадров в сфере обслуживания актуальна не только для железнодорожного транспорта. Так наш узкоспециализированный проект перерос в универсальный продукт для разных рынков", - рассказал участник проекта, студент института "Компьютерные науки и прикладная математика" МАИ Егор Кандрушин, чьи слова приводятся в сообщении.

Новая платформа ориентирована на взаимодействие с людьми: встречу посетителей, проверку документов и билетов, предложение услуг, ответы на вопросы и поддержание дружелюбного образа. После доработки робот будет оснащен мультимедийной системой и ИИ-чатом, сможет автономно передвигаться по помещениям и при необходимости доставлять предметы. Обилие камер и датчиков позволяет использовать платформу и для мониторинга обстановки, однако приоритет сейчас отдан общению и взаимодействию с людьми.

Разработчики выделяют несколько ключевых преимуществ перед зарубежными, в основном китайскими, аналогами. Конструктивное решение - узкий корпус и модульная архитектура - обеспечивает работу в тесных пространствах и позволяет быстро менять функционал за счет сменных модулей. Уровень локализации превышает 50%, а за счет использования недорогих компонентов цена на роботов ожидается гораздо ниже аналогов. Технически в проекте делается упор на визуальную навигацию вместо традиционных лидар-систем.

"В ближайших планах команды - доработать систему ориентации в пространстве, сменить компонентную базу и внедрить ряд новых технологий, а затем собрать следующий прототип с обновленным дизайном, который станет мелкосерийным образцом. Кроме того, разработчики намерены внедрить технологию Semantic VSLAM - продвинутый подход к визуальной навигации - и ИИ-систему, которая свяжет большую языковую модель с телом робота и окружающим миром", - рассказали в вузе.