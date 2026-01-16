Уровень сейсмичности на Камчатке остается повышенным

Всего за неделю зафиксировали 21 ощутимый афтершок, девять из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью до четырех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке остается повышенным, продолжаются афтершоки силой до четырех баллов. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксирован 21 ощутимый афтершок, девять из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью до четырех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - фоновый повышенный", - рассказали в учреждении.