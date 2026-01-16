Московский Политех разрабатывает имплантаты для восстановления костей лица

В пресс-службе вуза отметили, что модуль упругости полилактида практически сопоставим с модулем упругости костей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ученые Московского политехнического университета ведут разработку биорезорбируемых полимерных материалов, призванных заменить металлические пластины при лечении переломов нижней челюсти и восстановлении костей лица. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Металлические конструкции, используемые сегодня, эффективны, но создают проблему экранирования напряжений: из-за высокой механической нагрузки на кости возникает риск вторичных переломов. Доцент полиграфического факультета Илья Васильев исследует свойства биорезорбируемых полимерных композиций на основе полилактида, наполненного полиэфирами и антимикробными добавками.

"Полилактид отличается высокой жесткостью и прочностью, а также низкой деформируемостью, поэтому в его матрицу вводят поликапролактон, характеризующийся высокой деформируемостью. Их взаимодействие на надмолекулярном уровне позволяет нивелировать деформационно-прочностные свойства готового изделия. Поликапролактон также используют, как индивидуальный полимер или модифицируют антимикробными наполнителями", - рассказали в вузе.

Отмечается, что модуль упругости полилактида практически сопоставим с модулем упругости костей - это называется изоэластичностью. При этом его биоразлагаемая матрица стимулирует рост новых регенеративных клеток в местах имплантата, что позволяет полностью восстановить поврежденные кости.