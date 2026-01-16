Создан робот-водопроводчик для ремонта разных видов труб

Разработка может проходить крутые повороты около 90 градусов и перемещаться по вертикальным секциям

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Волгоградского государственного аграрного университета разработали робота для диагностики и ремонта труб различного диаметра - как в жилых домах, так и на промышленных объектах. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В отличие от традиционных подходов в диагностике таких коммуникаций, разработка может проходить крутые повороты около 90 градусов и перемещаться по вертикальным секциям. Он приспособлен к работе в трубах диаметром от 500 до 1400 мм. Такой робот, к примеру, может при помощи специального шланга проводить очистку системы от засоров.

"Он автоматически подстраивается под диаметр трубы и благодаря особой конструкции колес не застревает на поворотах. Ключевое преимущество - устройство работает в трубах вдвое меньшего диаметра, чем аналоги. Это делает его идеальным инструментом для обслуживания сложных участков трубопроводных сетей, недоступных для других технологий. Разработка доказала свою эффективность в рамках испытаний", - говорится в сообщении.

Новое решение представляет собой интеллектуальную систему из шести опорных ног с пружинными подвесками на 12 колесах. Они постоянно сохраняют контакт со стенкой трубы, даже на неровных участках.

"Компьютерное моделирование и успешные испытания, проведенные в ПНИПУ, подтвердили, что комплекс легко преодолевает 90-градусные отводы и уверенно движется в трубах сложной пространственной конфигурации", - сообщили в пресс-службе вуза.

Решение создано в рамках программы "Приоритет 2030".