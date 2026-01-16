Стимуляторы мозга не лечат синдром дефицита внимания

Однако пациентам они не вредят

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международный коллектив нейрофизиологов обнаружил в рамках клинических испытаний, что недавно одобренные для применения в США неинвазивные электрические стимуляторы мозга не вредят пациентам, но при этом они не способны подавлять синдром дефицита внимания и гиперактивности. Об этом сообщила пресс-служба британского Королевского колледжа Лондона (KCL).

"В рамках проведенных нами клинических испытаний мы исправили многие недостатки, которые были характерны для тех проверок работы этого устройства, которые послужили поводом для одобрения его применения в США. В частности, мы включили в него не только маленьких детей, но и подростков, а также разработали новый подход, мешавший пациентам из контрольной группы понять, что они получают имитацию терапии", - заявил научный сотрудник KCL Альдо Конти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, еще в 2019 году профильные регулирующие органы в США одобрили использование специальных нейростимуляторов, воздействующих на мозг через лицевой тройничный нерв, для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Этот прибор стал первым одобренным нефармакологическим средством для улучшения способности носителей СДВГ фокусировать внимание.

Разрешение было выдано на базе небольшого пилотного испытания устройства, в котором приняло участие 60 детей дошкольного возраста и их родители, сообщившие ученым о значительном ослаблении симптомов расстройства. Некоторые особенности процедуры проведения этих опытов заставили Конти и его коллег усомниться в итогах этих испытаний и побудили их провести более широкие проверки этой технологии с участием 150 маленьких детей и подростков и с иной процедурой имитации терапии.

Ключевое изменение в процедуре проведения испытаний заключалась в том, что при работе с добровольцами из контрольной группы ученые не просто прикрепляли электроды к голове испытуемых, но и проводили реальную стимуляцию их нерва на "неправильных" частотах на протяжении небольшого, но хорошо ощутимого времени. Это не позволяло детям и их родителям понять, что они получают имитацию стимуляции и не лишало их возможности убедить себя в том, что стимулятор действительно помог юному пациенту.

Последующий анализ собранных в ходе наблюдений и опросов родителей данных показал, что электростимуляция не оказывает существенного влияния на выраженность симптомов СДВГ, качество сна и перемены настроения детей. Это говорит о том, что данные устройства не вредят пациентам, но и при этом они оказались бесполезными для подавления синдрома дефицита внимания и гиперактивности, подытожили ученые.

О синдроме дефицита внимания

СДВГ представляет собой одно из самых распространенных расстройств поведения и психики, обычно диагностируемых среди детей. Как правило, его носители испытывают сложности с концентрацией внимания и отличаются высокой импульсивностью поведения. Существующие фармакологические подходы позволяют подавить некоторые симптомы этого расстройства, однако у них есть серьезные побочные эффекты, что побуждает ученых искать новые пути противодействия СДВГ.