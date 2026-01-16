Создан подход, позволяющий выявлять антропогенные утечки хлора в атмосферу

Это позволит точно оценить вклад антропогенных соединений хлора в разрушение озонового слоя

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Китайские химики обнаружили, что природные источники хлора и различные формы антропогенных выбросов этого газа в атмосферу обладают принципиально разным изотопным составом. Это позволит точно оценить вклад антропогенных соединений хлора в разрушение озонового слоя, пишут исследователи в статье в научном журнале Science Advances.

"Деятельность человека и природные процессы в Мировом океане ведут к попаданию большого количества химически активных соединений хлора в тропосферу, что влияет на качество воздуха, ведет к истощению озонового слоя и способствует глобальному потеплению. Проведенные нами замеры указали на существенные различия в долях хлора-37 в атмосферном хлоре морского и антропогенного происхождения", - пишут исследователи.

Данное открытие совершила группа китайских химиков под руководством профессора Шаньдунского университета (Китай) Сюэ Ликуня при изучении изотопного состава образцов воздуха, собранных над двумя крупными прибрежными городами - Циндао и Гонконгом, а также в Сиане, древней столице Китая в центральных регионах КНР, и в одном из малонаселенных сельскохозяйственных регионов в провинции Хэбэй.

Ученых интересовало, можно ли определить источник присутствующих в этих пробах хлорида нитрила (ClNO2) и других агрессивных соединений хлора, опираясь на данные изотопного анализа. Руководствуясь этой идеей, исследователи замерили доли двух стабильных изотопов этого элемента, хлора-35 и хлора-37, и сопоставили их соотношение для прибрежных и континентальных регионов Китая, а также для густонаселенных и безлюдных регионов суши.

В прошлом ученые уже проводили подобные замеры, однако они показывали схожие пропорции хлора-35 и хлора-37 для всех изученных регионов тропосферы Земли. Китайские химики обнаружили, что это не характерно для антропогенных источников хлорида нитрила и прочих агрессивных молекул, в которых в среднем присутствует на 20% больше тяжелого хлора-37, чем в образцах хлорсодержащих молекул из природной среды.

В свою очередь в хлориде нитрила морского происхождения содержится на 9% меньше хлора-37, чем в среднем в атмосфере, что также позволяет отличать его от антропогенных выбросов этого газа, разрушающего озон и ухудшающего качество воздуха. В перспективе открытие позволит экологам максимально точно оценить объемы попадающего в атмосферу антропогенного и океанического хлора, а также понять, какой вклад он вносит в разрушение озона и глобальное потепление.

О хлорном загрязнении атмосферы

Соединения хлора попадают в атмосферу Земли и участвуют в разрушении озонового слоя вместе с выхлопами промышленных предприятий, автомобилей и утечками фреона. Производство и применение наиболее опасных разновидностей фреонов было запрещено на глобальном уровне в рамках Венской конвенции 1985 года и Монреальского протокола к ней 1987 года. Несмотря на ее успех, недавно ученые обнаружили признаки наличия неучтенных выбросов хлора в атмосферу, которые могут существенным образом замедлить восстановление озонового слоя.