Доказано, что парацетамол не влияет на развитие нервной системы будущего ребенка

Этот препарат был и остается безопасным средством для беременных при условии, что они принимают его по назначению врача, сообщила профессор Лондонского университета Сент-Джордж Асма Халил

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международный коллектив медиков объединил результаты всех крупных клинических испытаний, нацеленных на оценку влияния парацетамола на развитие нервной системы плода, и не обнаружил никаких свидетельств того, что прием этого лекарства повышает риск развития аутизма, синдрома дефицита внимания или задержек в интеллектуальном развитии. Об этом сообщила пресс-служба Лондонского университета Сент-Джордж.

"Результаты проведенного нами анализа говорят в пользу того, что парацетамол был и остается безопасным средством для беременных женщин при условии, что они принимают его по назначению врача. Подтверждение этого особенно важно в контексте того, что парацетамол остается первоочередным средством для борьбы с болью и высокой температурой при лечении беременных женщин", - заявила профессор Лондонского университета Сент-Джордж (Великобритания) Асма Халил, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают профессор Халил и исследователи, в последние десятилетия медики дискутируют о том, ведет ли прием парацетамола женщинами во время беременности к негативным переменам в состоянии плода. Эти споры особенно обострились в конце 2025 года после того, как президент США Дональд Трамп и глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший заявили о том, что парацетамол способствует развитию аутизма.

Возникшая после этого заявления общественная дискуссия побудила медиков объединить и проанализировать все данные клинических испытаний, в рамках которых часть беременных принимала парацетамол, а организаторы этих наблюдений отслеживали развитие аутизма, СДВГ и прочих нарушений развития мозга у детей. В общей сложности ученые нашли и изучили 43 исследования такого рода, в которых приняли участие больше 1 млн женщин и их детей.

Проведенный исследователями анализ показал, что прием парацетамола ни в одном из случаев не способствовал существенному увеличению или снижению риска развития аутизма, синдрома дефицита внимания и различных задержек интеллектуального развития. Отсутствие подобных закономерностей сохранялось при учете генетических различий, социоэкономических особенностей и других факторов, способных повлиять на результаты исследований.

По мнению ученых, проведенные ранее схожие исследования, указывавшие на небольшое увеличение риска развития аутизма при приеме парацетамола, скорее всего не учитывали какие-то генетические особенности у пациенток или наличие у них хронических заболеваний или других проблем, которые вызывали сбои в работе гормональной системы. Как надеются ученые, результаты их анализа убедят и беременных женщин, и лечащих врачей не избегать использования парацетамола при наличии к этому показаний.