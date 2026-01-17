В Сибири изучили устойчивость пластика к высоким температурам

Исследования помогут проектировать материалы и изделия для медицины и сельского хозяйства

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) изучили долговечность биоразлагаемых пластиков при высоких температурах. Исследования помогут проектировать материалы и изделия для медицины и сельского хозяйства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователи из Университета Решетнева впервые провели сравнительный анализ устойчивости биоразлагаемых полимеров к одновременному воздействию ультрафиолетового излучения и повышенных температур. Целью работы была оценка долговечности этих материалов в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Это необходимо для их эффективного применения в качестве замены традиционных пластиков", - сказали в пресс-службе.

Ученые исследовали два перспективных материала - полилактид (PLA/ПЛА) и поли(бутиленадипат-ко-терефталат) (PBAT/ПБАТ). Для моделирования старения использовался специальный стенд, сочетающий УФ-облучение и нагрев до температуры плюс 30, плюс 35 и плюс 40 градусов. Затем изучали состояние материалов после воздействия на них высокой температурой.

"Эксперимент выявил кардинальные различия в устойчивости полимеров. Полилактид (ПЛА) показал высокую чувствительность к комбинированному воздействию: уже через 120 часов на его поверхности появлялись трещины, а к 240 часам наблюдались серьезные структурные повреждения, включая отслоение фрагментов. Его механические свойства стремительно ухудшались. <…> В отличие от ПЛА сополимер ПБАТ продемонстрировал значительно более высокую стабильность. Его деградация в основном выражалась в поверхностном пожелтении, в то время как серьезных структурных изменений, подобных ПЛА, не наблюдалось", - пояснили в пресс-службе.

По словам заведующей отделом биоразлагаемых полимерных материалов Анны Сухановой, исследование наглядно показывает, что полилактид значительно более чувствителен к воздействию УФ-излучения и температуры по сравнению со вторым материалом. "Эти результаты имеют ключевое значение для инженеров и технологов. Понимание кинетики деградации позволяет целенаправленно проектировать материалы и изделия с точно заданным сроком службы для конкретных применений, будь то "умная упаковка, имплантаты в медицине или агротекстиль в сельском хозяйстве", - пояснила Суханова.

О вузе

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.