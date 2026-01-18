Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса достигла уровня Х1.9

Ее продолжительность составила 59 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мощность первой в 2026 году вспышки высочайшего класса, которая была зафиксирована вечером 18 января, достигла уровня Х1.9. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"18 января в 21:09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4341 (S14E22) зарегистрирована вспышка X1.9 продолжительностью 59 минут", - говорится в сообщении.

В последний раз вспышка класса Х была зафиксирована 8 декабря.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.