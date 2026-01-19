На Земле 20 января ожидаются магнитные бури до уровня G4

Вероятность магнитных бурь высшего уровня составляет около 10%

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облако плазмы, которым сопровождалась вспышка Х1.9, ударит по Земле в середине дня 20 января, что может спровоцировать магнитные бури, достигающие уровня G4. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Вчерашние ранние данные с коронографа CCOR-1 сегодня были подтверждены основным мировым солнечным коронографом LASCO - произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю. <…> Предварительное время прихода плазменного облака - полдень по московскому времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями - до уровня G4. Уточняется, что вероятность магнитных бурь высшего уровня составляет около 10%.

Мощность магнитных бурь измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".