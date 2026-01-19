На Солнце ожидаются вспышки высочайшего класса 19 и 20 января

Ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вспышки высочайшего класса (Х) возможны на Солнце 19 и 20 января, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Вспышечная солнечная активность [19 и 20 января будет в диапозоне] от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные", - отметили в институте.

Ранее сообщалось о первой в 2026 году вспышке класса Х, она произошла вечером 18 января и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. Удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.