На детских площадках у строек выявлены случаи превышения содержания мышьяка

Ученые изучили пробы почв на детских площадках в пяти административных округах Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова выявили превышение содержания вредных веществ в почвах детских площадок, расположенных вблизи промзон, крупных магистралей и во дворах-колодцах со слабой циркуляцией воздуха. Основной вклад в загрязнение вносит мышьяк, поступающий со строительных объектов, сообщили ТАСС в вузе.

Ученые изучили пробы почв на детских площадках в пяти административных округах Москвы, где размещены крупные промышленные предприятия и высока плотность транспортных магистралей. Большая часть детских объектов расположена во внутриквартальных дворах, в том числе во дворах-колодцах. Значительное число площадок находится в 50-100 м от крупных транспортных магистралей, включая МКАД и Третье транспортное кольцо. Отдельную группу составляют площадки вблизи от крупнейших промышленных зон города.

"Оценка опасности загрязнения почв детских площадок показала, что средний индекс неканцерогенного риска для детей составляет 0,75, что соответствует низкому уровню. Однако в 13% образцов значения индекса достигали умеренного уровня. <…> При этом в 8% случаев он превышал пороговое значение 10 (высокий риск), главным образом на площадках, расположенных вблизи крупных автомагистралей и реорганизуемых промзон. Основной вклад в канцерогенный риск вносит мышьяк, поступающий преимущественно из строительных и демонтажных источников", - сообщили ТАСС в университете.

Авторы исследования указывают на то, что при размещении детских площадок необходимо учитывать расстояние до действующих строительных площадок, крупных автомагистралей и промышленных объектов, а также принимать меры по снижению загрязнения почв некоторых детских площадок путем рекультивации.

Мелкодисперсные частицы

Среди основных источников накопления в почве детских площадок загрязняющих веществ - строительные отходы (22%), транспортные выбросы (16,5%), предприятия машиностроения и металлообработки (14,1%), а также выбросы других промышленных источников (14,6%). Ученые изучили в собранных пробах содержание 17 потенциально токсичных элементов (ПТЭ).

"Наибольшее превышение - в 3,4-3,7 раза характерно для сурьмы и свинца, концентрации цинка, меди, мышьяка и кадмия больше в 2,1-2,6 раза, висмута и молибдена - в 1,7 раза. Моделирование позволило оценить вклады этих источников загрязнения для каждой площадки и установить зоны с доминированием того или иного источника загрязнения", - уточнила один из авторов исследования, профессор географического факультета МГУ Наталья Кошелева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Впервые для городской территории столицы исследователи оценили содержание потенциально токсичных элементов не только в общих пробах почв, но и в мелкодисперсных фракциях PM1 и PM10 (частицы размером менее 1 и 10 мкм), которые считаются наиболее опасными с точки зрения ингаляционного и контактного воздействия на детей.

"В мелкодисперсных фракциях концентрации загрязняющих элементов оказались в 1,3-6 раз выше по сравнению с их общим содержанием в почве. Наибольшее накопление загрязнителей выявлено вблизи промышленных зон, крупных транспортных магистралей, а также во дворах-колодцах, где ограничена естественная вентиляция воздуха", - отметили в МГУ.

Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Environmental Geochemistry and Health.