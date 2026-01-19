МФТИ: результаты замеров ученых РФ ускорят изучение механизмов развития аритмии

Специалисты впервые изучили, как выращенные из стволовых клеток культуры человеческих кардиомиоцитов, клеток сердечной мышцы, реагируют на молекулы аналога адреналина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские ученые впервые детально изучили, как выращенные из стволовых клеток культуры человеческих кардиомиоцитов, клеток сердечной мышцы, реагируют на молекулы аналога адреналина. Собранные исследователями данные помогут более точно прогнозировать поведение сердечной ткани и ускорят раскрытие механизмов развития аритмии, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Проведенная нами работа показывает, что человеческие кардиомиоциты, выращенные из "перепрограммированных" стволовых клеток, таким же образом реагируют на стимуляцию изопреналином, как и клетки взрослого человека. Это демонстрирует возможности их использования для скрининга лекарственных препаратов и экспериментов в области персонализированной медицины", - пояснила старший научный сотрудник МТФИ Сандаара Коваленко, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Ученые уже долгое время изучают то, как развиваются различные нарушения сердечного ритма, в том числе различные вариации аритмии, связанные с появлением сбоев в реакции кардиомиоцитов на адреналин и другие гормоны. Существующие сведения такого рода были получены биологами в прошлом в рамках опытов на животных или в условиях, не отражающих физиологическую норму.

Как объясняют исследователи, структура и свойства ионных каналов в клетках сердца животных существенным образом отличаются от их человеческих аналогов, из-за чего у биологов не было уверенности в том, что клетки сердца людей реагируют на эти стимулы схожим образом. Для восполнения этого пробела в знаниях российские исследователи разработали подход, который позволяет получать их при помощи кардиомиоцитов, выращенных из "перепрограммированных" стволовых клеток.

Для изучения свойств этих клеток ученые обработали их при помощи препарата изопреналина, искусственного аналога адреналина, и проследили за переменами в работе натриевых, кальциевых и калиевых ионных каналов при помощи электрофизиологических подходов. Собранные учеными замеры помогли раскрыть различия в скорости активации этих каналов, уточнить характер их реакции на аналог адреналина и получить другие сведения, важные для изучения аритмии.

В частности, ученые раскрыли некоторые различия в скорости и характере работы кальциевых и калиевых каналов, которые могут быть потенциально связаны с развитием опасных коротких сбоев в работе сердца, а также раскрыли другие примеры дисбаланса в их работе, которые могут провоцировать угрожающие жизни аритмии. Понимание этого приближает ученых к раскрытию механизмов развития подобных сбоев в сердечном ритме.

Об аритмии

По статистике ВОЗ, мерцательная аритмия входит в число самых распространенных форм нарушенного сердечного ритма. Число ее носителей повышается примерно на 8-9% каждое десятилетие. В 2010 году, по данным ВОЗ, оно достигло 33 млн человек. Для ее лечения используются как лекарства, так и различные формы шоковой терапии, восстанавливающие нормальный сердечный ритм.