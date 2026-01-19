На Земле началась магнитная буря

Ее мощность находится на уровне G2

Редакция сайта ТАСС

Экран, показывающий магнитную обстановку, на территории геофизической обсерватории "Борок" Института физики Земли Российской академии наук (ИФЗ РАН) © Михаил Климентьев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прогнозируемая магнитная буря, вызванная ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки высочайшего класса, началась на Земле. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Cтепень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G2 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее сообщалось о первой в 2026 году вспышке класса Х, она произошла вечером 18 января и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. Ожидалось, что удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.