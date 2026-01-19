Мощность магнитной бури приблизилась к историческим рекордам

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G4 по шкале из пяти уровней, сообщили в Институте прикладной геофизики

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся после удара облака плазмы от первой в 2026 году вспышки Х класса по Земле, достигла уровня G4. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Читайте также Опасны ли магнитные бури для человека

Сейчас степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность), по информации ИПГ, находится на уровне G4 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подтвердили уровень. "Официально подтверждено - на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. <…> Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра - индукция магнитного поля - показывает значения, близкие к историческим рекордам", - говорится в сообщении лаборатории.

В последний раз буря такого уровня наблюдалась 12 ноября 2025 года. Тогда геомагнитный индекс Kp в пике достигал значений G4.3-G4.7.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Ранее сообщалось о первой в 2026 году вспышке класса Х, она произошла вечером 18 января и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. Ожидалось, что удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.