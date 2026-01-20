В МАИ разрабатывают систему автономной навигации БПЛА для обнаружения людей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) разрабатывает уникальную систему автономной навигации, позволяющую беспилотникам успешно действовать даже в условиях полной потери сигнала GPS. Алгоритмы, камеры и датчики позволяют им ориентироваться в пространстве, в то время как встроенная нейросеть анализирует видеопоток и обнаруживает людей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы создали систему, которая позволяет беспилотнику "понимать", где он находится, опираясь на собственные "ощущения" в виде инерциальной системы и компьютерное зрение. Специальная камера выполняет функцию зрения, а инерциальные датчики отвечают за восприятие движений. Наш алгоритм в реальном времени анализирует поступающую информацию, оценивая положение, скорость и ориентацию летательного аппарата. Объединение этих данных будет обеспечивать высокую точность и стабильность навигации", - заявил доцент кафедры "Вычислительная математика и программирование", заместитель начальника управления IT-центра МАИ Петр Ухов, чьи слова приводятся в сообщении.

В основе технологии лежит визуально-инерциальная навигация по методу SLAM (Simultaneous localization and mapping), позволяющая беспилотнику строить собственную карту местности и отслеживать свое положение даже при сложных маневрах и потере сигналов GPS. Над проектом работает команда студентов из институтов "Компьютерные науки и прикладная математика", "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки" и "Передовая инженерная школа" МАИ. Ключевым элементом разработки стала интеграция алгоритмов машинного обучения, позволяющих дрону не только ориентироваться в пространстве, но и обнаруживать людей в реальном времени.

Преимущества разработки

Как отмечают разработчики, решение, предложенное коллективом МАИ, имеет важные конкурентные преимущества. Многие существующие аналоги либо требуют установки дорогостоящего и энергоемкого оборудования, либо работают как отдельные устройства, не полностью интегрированные в систему управления дроном. В отличие от них, в проекте МАИ навигация полностью встроена в собственноручно изготовленный полетный контроллер, что обеспечивает более стабильную и надежную работу.

"Проект изначально закладывался как масштабируемый. Это позволит в будущем адаптировать технологию для различных типов беспилотных авиационных систем и задач, таких как мониторинг труднодоступных территорий, обследование зданий, промышленных объектов и зон чрезвычайных ситуаций", - добавил Ухов.

Разработка проходит полевые испытания. В настоящее время коллектив работает над расширением функциональности системы и повышением точности получения данных о курсе и координатах летательного аппарата. Кроме этого, повышается автономность: планируется использование факта обнаружения человека для принятия дальнейших решений - например, автоматическое удержание объекта в поле зрения, уточнение траектории или повторный облет зоны интереса. Также перспективным направлением является повышение надежности работы в сложных условиях - при плохом освещении, задымлении, монотонных сценах. Довести проект до законченного решения планируется во втором квартале 2026 года.