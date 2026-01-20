Эксперт Рева: солнечная вспышка высочайшего класса может вызывать помехи в спутниках

Эффект вызван повышенным уровнем радиации, отметил научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вспышка на Солнце высочайшего класса, зарегистрированная вечером 18 января, может привести к помехам в работе спутников. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.

По словам старшего научного сотрудника, эффект от мощной солнечной вспышки для спутников можно сравнить с тем, что "компьютер поднесли близко к реактору атомной станции, то есть там также повышенный уровень радиации". При попадании электронов, гамма-частиц и протонов на электронику возможно влияние на электроны внутри кристалла, в котором происходит вычисление. Для этого специалисты защищают спутники от радиации специальной внешней оболочкой, а также создают более стойкие к радиации аппараты.

"И за счет этого (защиты спутников от радиации - прим. ТАСС) те спутники более-менее стойки к радиации. Конечно, какие-то помехи возможны, но, скорее всего, все будет в порядке", - отметил Рева.

Кроме того, по словам эксперта, при защите спутников от радиации учитывается статистика предшествующих вспышек и их мощностей. "Это примерно, как жаловаться на то, что зимой в Москве выпадет снег - к этому надо быть готовым. Точно так же при запуске спутника надо быть готовым, что будут вспышки и аппаратура должна их выдержать", - заключил Рева.

Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце была зарегистрирована вечером 18 января, сообщили ранее ТАСС в Институте прикладной геофизики. В результате такой мощной вспышки в том числе 200-кратно увеличилась радиационная нагрузка на космические аппараты из-за массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.