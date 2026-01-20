Создана технология для решения проблемы редозирования в генной терапии

Разработка откроет путь к полноценной многократной генной терапии, что особенно важно для заболеваний, требующих длительного или пожизненного лечения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали уникальную технологию биокамуфляжа вирусных векторов, позволяющую повторно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что новая технология позволит снизить себестоимость терапии.

Работа выполнена при поддержке РНФ. Исследования велись в рамках программы "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети").

"Генотерапевтические препараты - это, по сути, средства однократного применения: каждое последующее введение резко снижает эффективность лечения, поскольку на вирусные векторы очень быстро формируется иммунный ответ", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией генетических технологий в создании лекарственных средств Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Дмитрия Костюшева.

Как отметили в пресс-службе, ученые Сеченовского университета разработали технологию биокамуфляжа вируса с помощью клеточных мембран, которая впервые решает проблему неэффективности генотерапевтических препаратов при повторном введении. "Благодаря экранированию вирусный вектор остается "невидимым" для антител, но при этом сохраняет способность доставлять терапевтические гены в целевой орган, где необходимо восстановить функцию дефектного гена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технология применима к любым вирусным векторам на основе аденоассоциированных вирусов (AAV), которые используются в большинстве генотерапевтических препаратов.

Ученые уверены, что разработка откроет путь к полноценной многократной генной терапии, что особенно важно для заболеваний, требующих длительного или пожизненного лечения. Кроме того, технология существенно снизит себестоимость терапии, поскольку позволит избежать необходимости разработки новых векторов для каждого повторного введения.