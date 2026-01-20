Запущена лаборатория для подготовки разработчиков оборудования стандартов 4G и 5G

По данным ЛЭТИ, аппаратный комплекс лаборатории состоит из трех основных стендов, которые имитируют основное оборудование современных систем связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Лаборатория перспективных беспроводных технологий открылась в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ". Это первая в России вузовская лаборатория, оснащенная комплексом отечественных систем для изучения, обслуживания и разработки оборудования связи стандарта 4G и 5G, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"У нас в вузе сформирована одна из сильнейших в стране школ в плане подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере радиотехники. Однако в плане практики проектирования и работы с реальными современными системами, в частности базовыми станциями, которые обеспечивают связь стандартов 4G, 5G, у нас был пробел. Новая лаборатория его закрывает: теперь у нас есть все необходимое аппаратное обеспечение для практикоориентированной работы с обучающимися - будущими проектировщиками и разработчиками современных систем связи. А также для проведения исследований в области построения перспективных систем связи", - привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой радиотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Олега Маркелова.

Уточняется, что в 2024 году министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России в 2026 году инфраструктура связи LTE должна быть развернута во всех населенных пунктах с числом жителей более 1 тыс. человек. А уже в 2031 году вдоль федеральных автомобильных дорог требуется обеспечить 100% покрытие LTE. В городах с населением более 1 млн человек планируется развить инфраструктуру стандарта 5G к 2028 году, а в городах с 500 тыс. жителей - к 2030 году. Обязательным условием является использование только российского серийного оборудования.

Как отметили в пресс-службе, для решения такой масштабной задачи потребуется подготовка большого числа профильных инженерных кадров. В рамках достижения целей нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в ЛЭТИ запускается лаборатория "Перспективных беспроводных технологий", индустриальным партнером пространства выступает компания ООО "Лаборатория инфокоммуникационных сетей" - один из крупнейших разработчиков и производителей российского телекоммуникационного оборудования.

Оснащение лаборатории

По данным вуза, аппаратный комплекс лаборатории состоит из трех основных стендов, которые имитируют основное оборудование современных систем связи - базовые станции, ядро сети, платформу IMS, транспортную сеть, абонентские терминалы.

В пресс-службе уточнили, что первый стенд представляет собой функциональную копию современной системы стандартов LTE/5G. Второй стенд "АСТК" - это автоматизированная система технического контроля сетей мобильной связи различных стандартов 2G-5G, сетей беспроводного доступа Wi-Fi, аналогов которой на сегодняшний день нет ни в России, ни в мире. Третий стенд представляет собой лабораторный макет гибридной беспроводной сети, состоящий из модемов, клиентских устройств и маршрутизатора.

Лаборатория предполагает новые дисциплины "Мониторинг систем связи LTE" и "Формирование трафика в системах связи". В будущем будет разработана магистерская программа, ориентированная на подготовку инженеров-разработчиков, инженеров по эксплуатации систем связи в интересах индустриального партнера. Научный вектор будет сфокусирован на исследованиях цифровых профилей пользователей мобильных сетей и в частности мобильного интернета. Эта работа направлена на создание новых методик и систем для оптимизации и управления трафиком, а также отслеживания подозрительной активности в беспроводных сетях.