На Земле снизилась интенсивность магнитной бури

Она продолжается на уровне G1

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Интенсивность магнитной бури на Земле снизилась, но она еще продолжается на уровне G1. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По информации ИПГ, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.