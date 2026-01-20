Магнитная буря может снова усилиться до предпоследнего уровня

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что "начинается второй пик бури"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мощность магнитной бури находится на уровне G1, но в ближайшее время она может снова усилиться до предпоследнего уровня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Похоже, начинается второй пик бури. В ближайшее время геомагнитные индексы могут вернуться на уровень, как минимум, G4", - отмечается в сообщении.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что магнитная буря на Земле ослабла до уровня G1.

Мощность магнитных бурь измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.